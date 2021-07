Globalna davčna reforma

Med voditelji EU, ki nasprotujejo obdavčitvi svetovnih korporacij, tudi veliki borec proti globalizaciji Orbán

Google ima eno izmed svojih podjetij registrirano kar na Bermudih v poštnem nabiralniku

© Profimedia

Finančni ministri skupine G20 so ta teden podprli globalno davčno reformo za pravičnejšo obdavčitev multinacionalnih podjetij. Devetnajst najbogatejših držav plus predstavniki Evropske unije so s tem podprli napovedano davčno reformo, ki so jo ZDA predlagale na nedavnem zasedanju voditeljev sedmih najbogatejših držav, torej skupine G7. Reforma je sestavljena iz dveh ukrepov, pri prvem gre za to, da bo najnižja davčna stopnja za multinacionalke znašala 15 odstotkov, drugi steber naj bi poskrbel, da bodo mednarodna podjetja več davkov plačevala tam, kjer ustvarjajo prihodke.