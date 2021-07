Umetniki iz Slovenije ... in tisti drugi

Kulturno ministrstvo se pretvarja, da na razstavi v evropskem parlamentu ni umetnikov stalne zbirke

Vasko Simoniti je ponosno odprl razstavo slovenskih avtorjev v Bruslju in omenil prave umetnike, o drugih je molčal (v ozadju ministra delo Diptih iz serije Požrešnost. Gre za fotografijo stanovanja, prelepljenega s fotografijami, posnetimi za Mladino. Delo, ki problematizira inflacijo informacij, je ustvaril Uroš Abram)

V evropskem parlamentu v Bruslju so 12. julija končno odprli skoraj odpovedano razstavo Živimo v vznemirljivih časih. Ministru za kulturo Vasku Simonitiju ni bilo všeč, da bi bila poleg del trinajstih umetnikov mlajše in srednje generacije, ki jih je izbral kustos Marko Košan iz Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, na razstavi na ogled še slovenska dela iz stalne zbirke evropskega parlamenta, kar je stalni koncept razstave – slovenski umetniki, ki imajo dela v stalni zbirki, so Arjan Pregl, Jasmina Cibic, Andrej in Gašper Jemec, Lojze Logar in Drago Tršar. Kaj je bil razlog za ministrovo nasprotovanje, do danes nismo izvedeli. Po ogorčenju javnosti je bila razstava potrjena, ministrstvo je zatrjevalo, da pod njihovimi pogoji, kustos Košan pa nam je povedal, da se ni spremenilo nič, razen da bodo dela umetnikov stalne zbirke na razstavi ločena od tistih, izbranih posebej za razstavo, kar je koncept, ki si ga je že brez ministrovega posredovanja zamislil tudi sam.