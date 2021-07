Izbrisani na Facebooku

Izvirne Skupine podpore Ivanu Galetu ni več

Skupina podpore Ivanu Galetu na Facebooku je nastala, ko je zdaj že nekdanji uslužbenec Zavoda za blagovne rezerve razkril nepravilnosti pri vladnem nakupu zaščitnih mask. Zelo hitro je pridobila več deset tisoč članov. Še pred kratkim ji je sledilo več kot 80 tisoč slovenskih uporabnic in uporabnikov Facebooka. To ni malo. Še posebej ne za družbeno angažirano skupino, ki je kritična do oblasti.

Nekdo je nato v Skupini podpore Ivanu Galetu prepoznal grožnjo in približno pred mesecem so stran zaradi »nespoštovanja Facebookove politike« blokirali. Dejan Koban, protestnik in eden od skrbnikov strani, je posredoval in že čez pol ure jo je Facebook vrnil »med ljudi«. Nato je bilo nekaj časa tiho, vsebine in mnenja v skupini so se nemoteno delili, približno štiri dni pred referendumom o noveli zakona o vodah pa so skrbniki strani začeli prejemati približno tisoč prijav na dan. Prijave so se nanašale na to, da naj bi šlo za neprimerno stran, ki krši Facebookova pravila. »Nedvomno je bil to načrten in organiziran napad. Tik pred referendumom je nekdo želel utišati 80 tisoč ljudi,« je prepričan Koban.

»Ravno ko je Facebookov algoritem nato zablokiral našo stran, se je na družabnem omrežju pojavila skupina z istim imenom. Danes ima okoli 800 članov, skrbniki izvirne strani pa sumimo, da ima administrator nove strani lažen profil, saj nas je, ko smo mu pisali in se mu zahvalili za pomoč ter predlagali, da bi, ko nam Facebook vrne stran, skupini združili, zablokiral,« pojasnjuje Koban.

Izvirno Skupino podpore Ivanu Galetu Facebookovi administratorji še vedno pregledujejo, v iskalniku pa je ni več najti, Facebook ponudi zgolj novo skupino z istim imenom. V tej se deljene vsebine ujemajo s tistimi, ki so jih delili v prvotni skupini, a Koban sumi, da gre za premišljen napad. »Ni hec imeti ušesa in oči 80 tisoč ljudi,« je poudaril.

Na Facebooku se je pojavila nova Skupina podpore Ivanu Galetu, ki uporablja enako ime in naslovno fotografijo

Poleg omenjene skupine je bila sočasno napadena tudi skupina Dovolj Janeza Janše in Facebook jo je prav tako blokiral. V času predreferendumske kampanje na Facebooku je bilo začasno blokiranih več osebnih profilov, ki so delili vsebine, usmerjene PROTI noveli zakona o vodah.

Na pogorišču blokiranih in izbrisanih pa je že zrasla nova skupina, GLAS UPORA, katere namen je, tako kot v prejšnji(h), »deljenje aktualnih novic, podpora žvižgačem z Ivanom Galetom na čelu, medsebojno ozaveščanje o pobudah, aktivnosti, protestniških akcijah«. V pičlih nekaj dneh je zbrala že več kot 8.000 članov.