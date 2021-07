»Kdor želi pokazati svojo nevednost, naj se ne cepi. Jaz osebno sem za obvezno cepljenje.«

IZJAVA DNEVA

"Cepiva so bila in so tudi zdaj najboljše, kar imamo. So poceni in preprečujejo bolezen. Menim, da nasprotovanje cepljenju – razen, seveda, v primeru utemeljenega zdravstvenega razloga – nima prav nobenega smisla. V redu; kdor želi pokazati svojo nevednost, naj se pač ne cepi. Vsak razumen človek pa se bo cepil, ne le za sebe, ampak tudi za vse ostale. Kdor se bo cepil, ne bo hudo zbolel za covidom in bo s tem tudi zmanjšal možnost prenosa virusa na druge. S cepljenjem zavarujete sebe, tudi prijatelje, družinske člane, sodelavce. Jaz osebno sem privrženec obveznega cepljenja. Nekatere stvari v življenju so pač obvezne in po mojem mnenju cepljenje spada mednje."

(Prof. Richard J. Roberts, ki je Nobelovo nagrado za medicino prejel za raziskave DNK in RNK, o tem, zakaj je pomembno cepljenje; via Radio Slovenija)