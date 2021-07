»Janši je postalo jasno, da se SDS na volitvah ne bi najbolje pisalo, kaj šele NSi ali SMC«

IZJAVA DNEVA

"Janši se v obdobju predsedovanja Svetu EU ne mudi na volitve, zato bo v danih okoliščinah skušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi razjarjeno ljudstvo pozabilo na referendumsko klofuto. Če komu, je Janši po nedelji postalo jasno, da se SDS na volitvah ne bi najbolje pisalo, kaj šele NSi ali SMC. A v nič manjših težavah ni opozicija, ki zaradi aritmetike v DZ in napak pred letom in pol ne more izsiliti predčasnih volitev. Agonijo aktualne vlade, ki se je zatekla k strategiji valjanja in zavlačevanja, lahko presekajo le s konstruktivno nezaupnico, a v tem primeru, četudi zberejo 46 glasov, ni videti jasnega načrta, kdo bi vodil novo koalicijo in kaj sploh bi počeli v prihodnjih mesecih. Pred nami se odvija ogorčen boj za ohranitev oziroma prevzem pobude v slovenski politiki."

(Novinar Zoran Potič o tem, da je Janši po porazu na referendumu o zakonu o vodah postalo jasno, da se SDS na volitvah ne bi najbolje pisalo; via Dnevnik)