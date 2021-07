»Če je oblast pravična in dela v dobro ljudi, ji bodo ljudje sledili, sicer pač ne«

Za posebno poletno številko MLADINA INTERVJU je spregovorila tudi Renata Salecl, filozofinja, ki pravi, da svet lahko vidimo v grobih obrisih – skozi velike konflikte, ekscese, kričanja in tragedije, ali pa smo pozorni na njegove nianse

Renata Salecl

© Borut Krajnc

Tako na življenje gleda Renata Salecl, filozofinja ali psihoanalitičarka po specializaciji, v pogovoru za posebno poletno številko MLADINA INTERVJU. Vprašanje, ki si ga zastavlja, je dejansko tako očitno, da ga skorajda ne vidimo. Da, imamo epidemijo, ki je tudi njo zadnje leto zaposlovala. Ampak zakaj v času, ko se je mogoče res o vsem informirat, ko so kvalitetne informacije na dosegu tipkovnice, zakaj ravno sedaj vse več ljudi – celo držav – raje izbere nevednost? Zakaj si raje lažemo, zanikamo, si delamo utvare? To je nek takšen detajl, tudi fenomen nove sorte.

"Identifikacija z oblastjo je zelo pomembna. Če imaš občutek, da je oblast pravična, da dela v dobro ljudi, ji bodo ljudje sledili, sicer pač ne."



Renata Salecl

V takšnih krizah se vidi, da so bile številne obljube zgolj prazne floskule, ki smo jih zelo hitro nehali spoštovati – kot je pravica do združevanja. "V Sloveniji je oblast epidemijo izkoristila za zatiranje protestov. Pa ne samo to: veliko držav, tudi naša, je krizo začelo takoj zlorabljati za ekonomsko bogatenje politične elite. To, kar se je pri nas dogajalo z nabavo mask, ventilatorjev in podobnim, se je dogajalo tudi drugod. V ZDA je klika, zbrana okoli zeta Donalda Trumpa, prav tako določala dobavitelje medicinske opreme, obogateli so skoraj izključno Trumpovi zavezniki. Podobno je v Veliki Britaniji z nabavami obogatela klika ljudi okoli Borisa Johnsona. Zaradi takšnih zlorab se je v teh državah zmanjšala identifikacija ljudi z oblastjo. Ljudje so na eni strani poslušali, da morajo sodelovati, videli pa so, da se oblast ukvarja predvsem z vprašanjem, kako se trdneje ustoličiti v sedlu. V takšnih primerih so ljudje nehali slediti tudi njihovim prepovedim, ki so bile sicer v epidemiji nujne. Temu smo bili priča tudi v Sloveniji. Identifikacija z oblastjo je zelo pomembna. Če imaš občutek, da je oblast pravična, da dela v dobro ljudi, ji bodo ljudje sledili, sicer pač ne," je med drugim dejala Salecl.

V intervjuju je spregovorila tudi o tem, da se vse bolj preoblikujemo v avtoritarno družbo, kjer postaja vprašljiv sam pluralizem. "Pluralizem razmišljanja – recimo zadnja gonja stranke SDS proti Levici, pa etiketiranje Levice z ekstremizmom – kaže netoleranco do pluralizma ali do političnih prepričanj. To se mi zdi precej nevarno, saj imajo besede performativno moč. Če neko besedo uporabljamo dlje časa, se ta tako rekoč zažre v tkivo družbe in zavlada. V polpretekli zgodovini smo bili priča vojnam, kaosu, konfliktom, ki so bili posledica takšne govorice. Spomnimo se stigmatiziranja kosovskih Albancev kot iredentistov. V zadnjih tridesetih letih so to vlogo prevzele etikete, kot sta teroristi in ekstremisti".

