»Ko bo enkrat prišla neka druga vlada, bo v Evropi ostal dvom«

IZJAVA DNEVA

"Čas predsedovanja EU bi moral biti priložnost, ko bi se Slovenija posvetila Evropi, ga izkoristila za promoviranje razprave o Evropski uniji, pogovarjanje z državljani o tem, kakšno prihodnjo integracijo želimo, kaj je z demokracijo, kako odpraviti demokratični primanjkljaj. Namesto tega vsak dan spremljamo nove in nove škandalozne izpade in napade na esenco Evrope."

"Daljnosežnejše posledice so povezane s slovensko zunanjo politiko in njenim statusom v Evropi. Kar počne ta tukaj zdaj, je za državo pogubno in težko popravljivo. V zunanji politiki največ šteje kontinuiteta. Ko bo enkrat prišla neka druga vlada, bo v Evropi ostal dvom, ali ni preobrat morda epizoden – ali ne gre za diskontinuiteto v kontinuiteti."

(Novinarka Saša Vidmajer o tem, da je Janša postal moteč dejavnik tudi v evropski zunanji politiki; via Sobotna priloga Dela)