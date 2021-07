»Razlogov za protest je veliko, vsak dan se porodi nov«

Tone Stojko, fotograf, v obsežnem pogovoru za posebno poletno številko MLADINA INTERVJU o svobodi, protestih in nastanku nekaterih njegovih znanih fotografij, recimo tiste iz leta 1988 ob aretaciji Janeza Janše, pripoveduje pa tudi zgodbo o tem, kako je slikal Alfreda Hitchcocka in Johna Lennona

© Borut Krajnc

Tone Stojko je kronist slovenske pomladi, osamosvajanja, boja za svobodo. Je tudi kronist protestov, ki so se zadnja desetletja zgodili v Sloveniji, kronist ljudi, njihove želje po večji pravičnosti in svobodi.

Kjer je protest, je tudi on, kjer se dogaja revolucija, prav tako, med ljudmi, z njimi, skupaj z njihovimi željami in upi. O vsem tem poroča knjiga, zlata monografija Naša jeza je brezmejna: demonstracije 1968–2020, ki je s sodelovanjem Muzeja novejše zgodovine izšla pri Mladinski knjigi. Kako povedno: knjiga se začne z daljnimi protesti študentov, ki so se upirali še v socialističnem sistemu, in konča s fotografijami rednih petkovih protestov. Tudi Tone Stojko jih obiskuje, fotografira jih in beleži.

»Pri reportaži ni zaigranih čustev. To ni teater. Če jih ujameš in zamrzneš, ti lahko povedo marsikaj o dogodku in o času.«



Tone Stojko

»Nobeno nasilje, nobena kazen, pa naj je bila še tako visoka, nam ne more vzeti pravic, zapisanih v ustavi. In razlogov za protest je veliko, vsak dan se porodi nov,« pravi v intervjuju za Mladino. »Ko so na nekem protestu brez pravega vzroka posredovali proti kolesarjem, je bilo grozljivo, kako so vlekli mlade s koles, jih obkolili po pet, šest in vadili na njih prijeme, ki so se jih naučili med treningom. Najraje so imeli mladenke, ki so jih vlačili po tleh in se izživljali.«

Stojko je svoje najboljše reportažne fotografije posnel konec osemdesetih in v začetku devetdesetih, delal je v času, ko je bila vsaka njegova fotografija zgodovinska. »Pri reportaži ni zaigranih čustev. To ni teater. Če jih ujameš in zamrzneš, ti lahko povedo marsikaj o dogodku in o času.«

V pogovoru Stojko razkriva še marsikaj drugega. Recimo podobnosti o tem, kako je leta 1988 nastala fotografija aretacije Janeza Janše, pripoveduje tudi zgodbo, kako je slikal Alfreda Hitchcocka in Johna Lennona. Stojko bo še vedno hodil na proteste, kot da še ni minilo 53 let od njegovega fotografiranja prvih demonstracij v Ljubljani.

© Mladina

Za letošnjo posebno poletno edicijo MLADINA INTERVJU so se Mladinini novinarji pogovarjali s sledečimi imeni iz sveta politike, družbe in kulture: Renata Salecl, Gregor Golobič, Ljudmila Novak, Mitja Velikonja, Jasna Zakonjšek, Goran Vojnović, Anica Mikuš Kos, Mladi za podnebno pravičnost, Borut Štrukelj, Benjamin Krnetić, Marjetica Potrč, Zlatan Čordić - Zlatko, Jaša Jenull, Katarina Rešek Kukla, Damir Avdić in Tone Stojko.

