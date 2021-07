»Pahor omogoča in podpira desničarski avtoritarni populizem«

IZJAVA DNEVA

"Pahorjevo uprizarjanje politike je bilo popolnoma usklajeno z zahodnimi trendi nadaljevanja tretje poti, antikomunizma in prepuščanja vseh sfer življenja trgu. Njegovo politično delovanje ne le, da ni preprečilo (in še vedno ne preprečuje) vzpona desničarskega avtoritarnega populizma, temveč ga omogoča in podpira. S tako imenovano modernizacijo svoje stranke, ki je bila neposredna naslednica komunistične partije, je pomagal prazniti levi politični prostor in ga je postavil na stran ekonomskih elit. Odrekel se je delovanju v interesu delavskega razreda, ta politični prostor pa je prepustil desnici, ki je na diskurzivno mesto delavskega razreda postavila narod in nacionalizem. Kaj v resnici počne desnica, medtem ko na videz naslavlja delavski razred, pa ni več smešno, ampak samo še žalostno (in nevarno)."

(Publicistka Deja Crnović, avtorica knjige Politika kot medijski performans, o politiki predsednika republike Boruta Pahorja; v zapisu za spletni portal disenz)