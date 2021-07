»Janša je na (političnem) speedu«

"Janša je na (političnem) speedu in bo storil vse, da bi državo od znotraj in na mednarodni ravni spravil v položaj najbolj skrajne članice pravkar nastajajoče baltsko-jadranske osi. Zdaj ni več samo vprašanje, kaj bo počel s Slovenijo, ampak tudi kaj bo počel z Evropo. Še huje, kako bo opravil ključno nalogo, ki jo ima Slovenija v tem polletju – torej da stori vse, kar lahko, da bi se čim več balkanskih držav pridružilo EU. Odzvati se mora torej na bolgarske ultimate, rešiti položaj Kosova, spametovati Srbe, utreti pot Severni Makedoniji in BiH, Albaniji in Črni gori."

"Ob očitnih težnjah, da bi med Rusijo in Zahodom ustvarili konservativno/rasistično/nacionalistično/patriarhalno, koruptivno, avtoritarno, klerikalno, militaristično os od Baltika do Jadrana, ki bo obe strani izsiljevala in jima zaračunavala vse norosti svojih ljubljenih in večnih vodij? In ob najnovejšem dokazu, da Janša ni sposoben za nobeno dogovarjanje in skupni diplomatski nastop?"

(Kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je predsednik slovenske vlade in predsedujoči Svetu EU med svojim prvim mednarodnim nastopom storil nekaj, česar ni več mogoče označiti niti za neumnost in niti za ignorantsko gesto v protokolu: na skrajno občutljivem sestanku iranske opozicije v izgnanstvu si je kot edini tam prisotni evropski predsednik vlade privoščil neodpustljiv spodrsljaj ter s svojo neodgovornostjo ogrozil zunanjepolitično prepričljivost celotne EU; via priloga Večera V soboto)