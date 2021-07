»ZDA največja grožnja svetovnemu miru«

IZJAVA DNEVA

"Tako jaz kot večina ljudi na svetu menim, da so ZDA največja grožnja svetovnemu miru. Ne vem, če to mnenje pride do vas v vaši državi ali pa je tudi tam to cenzurirano. A ljudje vedo, da so ZDA negativec. Ne Rusija, niti ne Kitajska. Odstotkovno gledano ljudje na svetu ZDA vidijo kot agresorja številka ena."

"Edward Snowden je domoljub. Naredil je nekaj dobrega za državo. V javnost je spravil izredno pomembne informacije o množičnem nadzorovanju. In mislim, da je s tem odlično opravil svoje delo. Assange je pri tem šel še dlje in mislim, da je njegovo delo naravnost neverjetno. Občutek imam, kot da ameriška javnost sploh noče vedeti za te stvari. Zdi se mi, da je nekaj narobe z njo. Spominja me na noja, ki potiska glavo v pesek."

(Priznani ameriški režiser Oliver Stone je v intervjuju za MMC RTV Slovenija med drugim poudaril, da je bila ameriška agencija CIA vpletena v nastanek približno tisoč televizijskih serij, med njimi tudi v Domovina in Alias. "Vpleteni so bili tudi v mnoge filme, na primer v Affleckovo Misijo Argo (2012) in Vsoto vseh strahov (2002). Udarec so vrnili skozi popularne medije," je razkril.)