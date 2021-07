Neustavne prepovedi zbiranja!

Ustavno sodišče z novo odločbo za nazaj, ki utegne priti prav za jesen

Eden od številnih petkovih protivladnih protestov na Trgu republike v Ljubljani

© Željko Stevanić

Ustavno sodišče je, potem, ko je že spomladi začasno zadržalo popolne prepovedi zbiranja, zdaj številne odloke, s katerimi je vlada omejevala gibanje in prepovedovala združevanje označila za neskladne z ustavo in jih razveljavila.

Vlada se je sicer pri sprejemanju odlokov sklicevala na mnenje (svoje) strokovne skupine za boj z epidemijo, ustavne sodnice in sodniki, med katerimi sta sicer v prid vlade glasovala le Klemen Jaklič in Marko Šorli, pa so med drugim zapisali takole:

»Mnenje ne povezuje možnosti širjenja bolezni z golo udeležbo na shodih, temveč predvsem z nespoštovanjem ukrepov oziroma priporočil NIJZ, kot sta medsebojna razdalja in nošenje mask. Kot že poudarjeno, abstraktna bojazen, da bi se na shodih lahko kršili ukrepi, ne zadošča za tako restriktivno omejitev pravice do mirnega zbiranja. V mnenju niti niso bile proučene možnosti za zagotovitev spoštovanja epidemioloških ukrepov na shodih, kot so bile tedaj že uveljavljene v primerjalnih ureditvah.«

»Zaradi posebnega ustavnopravnega pomena neorganiziranih shodov pa je v okoliščinah sproščanja ukrepov in dovoljenega zbiranja ljudi do deset oseb treba dopustiti vsaj, da manjši krog oseb na spontanih shodih javno izraža stališča o aktualnih zadevah javnega pomena. Glede na navedeno pri nobenem izmed izpodbijanih odlokov ni izkazano, da bi bila splošna popolna prepoved shodov oziroma njihova omejitev na do deset oseb nujna.«

Ker je ustavno sodišče odloke razveljavilo iz razloga, da vlada ni izkazala nujnosti prepovedi združevanja, se v sorazmernost ukrepov niso spuščali.