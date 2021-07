»Knovs namige o možni zlorabi vohunske opreme v Sloveniji prejel že lani«

Matjaž Nemec je o prisluškovanju novinarjem danes potrdil, da je Knovs prve namige o možni zlorabi vohunske programske opreme v Sloveniji prejel že lani

Predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Matjaž Nemec je v luči poročanja tujih medijev o prisluškovanju novinarjem danes na Twitterju potrdil, da je Knovs prve namige o možni zlorabi vohunske programske opreme v Sloveniji prejel že lani. Za STA je pojasnil, da ne vedo, za katero programsko opremo je šlo.

"Lahko potrdim, da smo na Knovsu dobili prve namige o možni zlorabi vohunske programske opreme v Sloveniji že v lanskem letu," je zapisal poslanec SD Nemec. Dodal je, da so Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova) za pojasnila zaprosili 10. junija 2020. Odgovor, ki je bil označen z oznako tajno, pa so prejeli 23. junija 2020.

V izjavi za STA je predsednik Knovsa pojasnil, da niti pred enim letom niti še zdaj ne vedo, za katero programsko opremo in tehniko naj bi šlo.

Na Twitterju je ob tem zapisal, da jih je tudi pri kasnejšem nenapovedanem nadzoru na Generalni policijski upravi (GPU) zanimalo, ali so zaznali uporabo prepovedane programske opreme ali tehnike, ki bi jo lahko uporabile politične stranke, gospodarske družbe ali detektivska agencija v njihovem imenu.

Po obisku premierja Janeza Janše decembra lani v Izraelu so sicer postali še bolj pozorni, je še povedal za STA.

Janša se je po poročanju portala Oštro v Izraelu sestal s predstavniki izraelskega podjetja NSO.

To podjetje izdeluje vohunsko programsko opremo Pegasus, s pomočjo katere naj bi, kot je v nedeljo poročalo več tujih medijev, povezali več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov. Zaenkrat ni znano, na koliko napravah je bil Pegasus tudi nameščen, identificirali pa so več kot tisoč ljudi s seznama prizadetih.

Gre za posameznike iz 50 držav. Večji del telefonskih številk so sicer povezali z desetimi državami, in sicer z Madžarsko, Azerbajdžanom, Bahrajnom, Indijo, Kazahstanom, Mehiko, Marokom, Savdsko Arabijo, Ruando in Združenimi arabskimi emirati.

