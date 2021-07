»Jankoviću sem rekel, da nima smisla, da greva vsak po svoji strani ulice in se ne pozdraviva«

IZJAVA DNEVA

"Odkar sem šel iz urada predsednika vlade, sem se videl s Karlom Erjavcem, a na nekem dogodku, kjer sva pač bila oba. Sicer pa se ne dobivam z njimi, tudi nič slabega ne bom govoril o nikomer. Z Zoranom Jankovićem sem se pogovarjal pred dvema letoma, rekel sem mu, da sva toliko stara, da nima smisla, da greva vsak po svoji strani ulice in se ne pozdraviva. In sva rekla, da je zdaj v redu. To ni odnos, kot je bil prej, se pa ne kličeva. Prideš v fazo, ko se ti ne da več - ne kregati in biti slabe volje. Nikoli v življenju nisem želel komu škodovati, to ni moj način. Človeka lahko kam pošljem, mu povem iskreno v obraz, a ko svoje povem, greva v življenju naprej."

(Peter Vilfan, košarkar, trener, komentator in politik o tem, če se še srečuje z Zoranom Jankovićem, ki ga je pripeljal v politiko; v intervjuju za časnik Večer)