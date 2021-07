»Slovencem ne smeš groziti, ker boš dosegel popolnoma nasproten učinek od želenega«

IZJAVA DNEVA

"Prva stvar: ne pričakujem, da bodo ljudje drli v cepilne centre, če bo Luka Dončić rekel, da se je cepil. Gre za stalni proces izobraževanja in vzpostavljanja zaupanja, ki je tek na dolge proge. Na vse možne načine, ki jih poznamo, ga je treba vzpostavljati. Potrebni so nevsiljivi, poljudni članki v vseh medijih, ne le v klasičnih, ampak tudi v vseh tistih medijih, ki so osrednji mediji mlajše generacije."

"Mic po mic se gradi zaupanje. Postavimo na oder ljudi, ki so omreženi in pridejo do tistih skupin ljudi, ki niso bile nagovorjene. In predvsem je kampanjo treba voditi brez kazanja s prstom na tiste, ki se nočejo cepiti, in brez groženj. Slovencem ne smeš groziti, ker boš dosegel popolnoma nasproten učinek od želenega. To lekcijo smo že stokrat predelali."

(Psiholog Aleksander Zadel o tem, kakšna bi morala biti kampanja za spodbujanje cepljenja v Sloveniji; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)