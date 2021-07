»Na ustavnem sodišču je skoraj toliko epidemiologov kot v strokovni skupini«

Odziv pravnice in nekdanje informacijske pooblaščenke Nataša Pirc Musar na izjavo Aleša Hojsa

Nataša Pirc Musar, pravnica in nekdanja informacijska pooblaščenka, se je na Twitterju odzvala na izjavo notranjega ministra Aleša Hojsa. Ta je ob odločitvi ustavnega sodišča, da so bili odloki o prepovedi in omejevanju shodov neustavni, izjavil, da so na ustavnem sodišču očitno "poleg vrhunskih pravnikov tudi najboljši epidemiologi, tako da bodo že vedeli, kaj je prav." K temu je še dodal, da pač niso "vsi tako veliki strokovnjaki, kot so na ustavnem sodišču."

Na očitno podcenjujočo izjavo ministra se je Pirc Musar odzvala z besedami, da je na ustavnem sodišču "skoraj toliko epidemiologov kot v strokovni skupini."