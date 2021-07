»Vladavina ljudstva mora biti navzoča vsak dan«

IZJAVA DNEVA

"Vladavina ljudstva mora biti navzoča vsak dan, to pa omogočata prav sodobna računalniška tehnologija in tehnika. Vse večje število državljanov z digitalnimi potrdili se ponuja kot samoumevno orodje za to, da lahko na spletu in s tem v družbi kot celoti šteje vsak dan mnenje prav vsakega državljana, ki z imenom in priimkom podpiše podporo nekemu utemeljenemu stališču o družbenih razmerah. Če je teh podpisov veliko, lahko, pogojno rečeno, govorimo o avtoriziranem večinskem javnem mnenju (AVJM). Ob ustrezno izdelani računalniški platformi naj bi državljani, nekaj tisoč, deset tisoč ali celo sto tisoč njih, pridobili zakonsko pravico zahtevati, da se o tako množično podprtem stališču obvezno razpravlja in glasuje v parlamentu ter seveda tudi na referendumu."

(Ekonomist Miran Mihelčič o tem, da se civilna družba poskuša organizirati v prizadevanju za bolj demokratičen volilni sistem; via Delo)