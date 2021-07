Orbán napoveduje referendum

Madžari se bodo lahko izrekli o spornem zakonu

Janez Janša in Viktor Orban, tesna zaveznika

Ob tem, ko je Bruselj sprožil pravni postopek proti nedavno sprejetemu madžarskemu zakonu, ki v izobraževalnem procesu prepoveduje širjenje vsebin z namenom krepitve ozaveščenosti glede skupnosti LGBTIQ+, je madžarski premier danes napovedal referendum okoli spornega zakona. Ob tem je »bruseljske birokrate« obtožil izrabljanja moči in na državljane apeliral, da se Bruslju skupaj uprejo.

Evropska komisija je postopek proti Madžarski sprožila zaradi nedavno sprejetega zakona, ki po njenem mnenju diskriminira osebe LGBTIQ+. Zakon mladoletnim prepoveduje ali omejuje dostop do vsebin o samoidentificiranju z drugačno identiteto kot tisto, ki ustreza spolu ob rojstvu, in vsebin o spremembi spola ali homoseksualnosti, ter dodaja opozorilo na otroške knjige z vsebinami o LGBTIQ+, je v obrazložitvi zapisala komisija.

Madžarska vlada je zdaj sklenila, da se bodo madžarski državljani do spornega zakona lahko opredelili, a na način, da bodo na njem odgovorili na naslednjih pet vprašanj: »Ali podpirate predstavitve v javnih izobraževalnih ustanove, ki mladoletnike izpostavljajo različnim spolnim usmerjenostim brez dovoljenja njihovih staršev? Ali podpirate promocijo postopka spremembe spola za mladoletnike? Ali podpirate, da bi bil postopek spremembe spola na voljo mladoletnikom? Ali podpirate prikazovanje medijskih vsebin s spolno vsebino, ki bi lahko vplivala na njihov razvoj, mladoletnikom? Ali podpirate, da se mladoletnikom prikazujejo medijske vsebine, ki demonstrirajo postopek spremembe spola?«

Vprašanja so kakopak zavajujoča – kot so bile recimo napovedi Orbána na začetku meseca, da Bruselj na Madžarsko želi pošiljati LGBTIQ+ aktiviste – in narejena po podobnem kopitu, kot so bili narejeni recimo anketni vprašalniki domače stranke SDS.

Na posnetku, v katerem je Orbán nagovoril državljane in jim prebral vprašanja, o katerih se bodo lahko odločali, jih je nato še prosil, da vsa zavrnejo in se tako skupaj uprejo Bruslju. »Kot smo to storili pet let nazaj, ko nam je Bruselj hotel vsiliti, da bi sprejeli migrante,« je še dodal. »Enkrat smo že uspeli in uspeli bomo ponovno.«