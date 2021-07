»Na sovraštvo se je treba odzvati«

Norveška premierka Erna Solberg ob obletnici množičnega pokola

Erna Solberg

© Hans Kristian Thorbjørnsen / Flickr

Na Norveškem se danes spominjajo žrtev terorističnega napada skrajnega desničarja Andersa Behringa Breivika v Oslu in na otoku Utoya. Norveška premierka Erna Solberg je ob tem poudarila, da se je treba na sovraštvo odzvati, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ne smemo pustiti, da sovraštvo ostane brez odgovora, je dejala Solbergova v govoru na spominski slovesnosti v Oslu ob deseti obletnici najbolj nasilnega dne na Norveškem po drugi svetovni vojni.

Desničarski skrajnež Anders Behring Breivik je 22. julija 2011 v enem dnevu na več lokacijah ubil 77 ljudi, med njimi večinoma najstnike, ki so se udeležili tabora pomladka laburistične stranke na otoku Utoya nedaleč od prestolnice Oslo. Breivika so avgusta 2012 zaradi napadov obsodili na 21 let zapora.

