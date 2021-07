Ukinimo stranke!

Zakaj je Simone Weil menila, da je totalitarizem produkt političnih strank in da bi bila ukinitev teh blizu čistemu dobremu

Vse za oblast, manj za državljane: vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je s svojim glasovanjem omogočil izvolitev novega ministra Marka Borisa Andrijaniča. Med drugim je dejal, da doživlja strašne pritiske, a da bo vseeno glasoval za. (na fotografiji Jurša v pogovoru z Jožetom Tankom, poslancem SDS) /

© Borut Krajnc

Ko gledate, kako stranke delijo Slovenijo (in kako si jo delijo kot vojni plen), kako trgujejo z našim življenjem in našo prihodnostjo, kako se okoriščajo, kako nenehno blefirajo, lažejo, se sprenevedajo in manipulirajo, kako izdajajo volivce, kako se predajajo korupciji, kako so vse bolj zastarele in oligarhične, kako degradirajo politiko, kako hromijo demokracijo in kako histerizirajo ljudstvo, vas ima, da bi vzkliknili: Ukinimo politične stranke!