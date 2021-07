Mojster za vse

Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo, nekdanji lobist Uberja, študentski funkcionar, podjetnik, katolik, oboževalec glasbene skupine U2 in aplikacij

Novo izvoljeni minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič se analogno podpisuje pod prisego o tem, da bo ravnal po svoji vesti in deloval za blaginjo vseh

© Rok Torkar, Državni zbor

»Kot otrok sem ogromno bral in sanjaril o daljnih časih ter krajih. Želel sem postati pustolovec, ki odkriva nove svetove po morju, zemlji in zraku. Prav tako sem želel postati vojskovodja, kasneje tudi rock zvezda. Sicer se zaenkrat ni uresničilo še nič od tega, a upanje umre zadnje. Me pa še vedno žene pustolovski duh.« Tako je na vprašanje, kakšne sanje je imel kot otrok, za klub alumnov Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani odgovoril svežepečeni minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo, Mark Boris Andrijanič. Prejšnji teden mu je uspelo prepričati parlament, zanj je glasovalo 45 poslancev, 44 pa jih je bilo proti.