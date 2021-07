Minister parkira, kjer je prepovedano

Vozi sam

Ministrov nepravilno parkiran BMW

© Arhiv Mladine

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik iz SMC je Litijčan, a dela in živi v Ljubljani, v službo pa se vozi s službenim avtomobilom. V Ljubljani je služboval, še preden je postal minister, toda tedaj se je v službo vozil iz domačega kraja, ki je od njegovega delovnega mesta oddaljen malo manj kot 40 kilometrov.

Ko je Koritnik postal minister, se je odločil, da bo uporabljal službeno stanovanje, saj mu to omogoča zakonodaja. Ta določa, da so do službenega stanovanja funkcionarji (ministri, poslanci in podobno) upravičeni, če v polmeru 20 kilometrov od delovnega mesta nimajo v lasti nepremičnine, primerne za bivanje. Za službeno stanovanje lahko zaprosijo tudi drugi zaposleni v javni upravi, a zanje veljajo drugačna pravila, njihov dom mora biti vsaj 60 kilometrov od delovnega mesta.

Minister v službene in zasebne namene uporablja službeni avto BMW 520 d, letnik 2015. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, »minister v času zasebne uporabe službenega vozila tega vozi sam. Sodelavec zaposlen na ministrstvu, katerega delovna obveznost je prevažanje ministra in državnih sekretarjev, ministra prevaža zgolj v službenem času oz. za službene opravke. V času, ko seje vlade zaradi razmer povezanih z virusom Covid-19 potekajo tudi brez v naprej napovedanih sklicev in ob poznih večernih urah, se minister na te seje in sestanke na lastno pobudo večkrat pelje sam, čeprav bi v ta namen lahko angažiral šoferja, ki pa bi moral potem čakati več ur, brez v naprej znanega urnika, česar pa minister ne želi.«

Minister je torej fer, večkrat se na sejo vlade odpelje sam in ne obremenjuje šoferja. Od službe do službenega stanovanja ob Koseškem bajerju, ki ga je prej uporabljala nekdanja ministrica za kmetijstvo in padla predsednica stranke DeSUS, Ptujčanka Aleksandra Pivec, ima okoli 15 minut vožnje, če so ceste prazne, ob prometnih konicah pa nekoliko več. Vsekakor je pot vsaj za 20 minut krajša, kot bi bila, če bi se vozil iz domačega kraja.

Ko se minister pripelje domov, pa včasih parkira na točno določenem mestu. Na mestu, kjer je parkiranje prepovedano.