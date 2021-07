»Nobena strategija v povezavi s cepljenjem se ni dovolj dobro obnesla«

IZJAVA DNEVA

"Ko se je zgodil koronavirus, je bilo luč na koncu predora cepivo, ki nas bo vrnilo v običajne tire. Z upanjem smo spremljali napredek znanstvenikov in nihče ni niti pomislil, da se bomo ukvarjali s prepričevanjem, ali cepivo sploh vzeti. Zdaj pa smo tukaj. Polni skepticizma, raznih teorij. Ne bom vas žalil, da ne veste, kaj je dobro za vas. Ne bom se ustavljal ob najrazličnejših ukrepih, zakaj, do kdaj. Vem pa nekaj. Naredili smo, kar smo morali, da bi obvarovali vas in vaše najdražje pred najhujšim. Še vedno verjamem, da delamo to. Še vedno verjamem, da smo Slovenci sposobni videti širšo sliko in najti kredibilne informacije."

"Čeprav smo priča poplavi najrazličnejših strategij v povezavi s cepljenjem, se nobena v resnici ni dovolj dobro obnesla, da bi imeli dovolj visoko precepljenost. Nismo še na točki, ko bi lahko v miru pričakali naslednji val in ga celo spremenili v sezonsko nihanje respiratornih okužb."

"Osebno nisem zagovornik represivnih metod, kot jih uvajajo nekatere evropske države. Grobo in represivno ni prava pot. Prava pot so informacije, preverjena dejstva, stimulativne metode in odprta diskusija."

(Boštjan Kersnič, v. d. strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto, v pismih bralcev o pomembnosti cepljenja; via Delo)