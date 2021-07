»Franci Matoz je tik pred tem, da zamenja Janeza Janšo«

IZJAVA DNEVA

"Po mojem mnenju je gospod Matoz tik pred tem, da zamenja gospoda Janeza Janšo. To je zadnja stopnica, ki je še ni osvojil. To, kar se dogaja na področju korporativnega upravljanja v tem letu dni, je nekaj, kar je preseglo vse dosedanje negativne prakse, ki so seveda bile tudi pri prejšnjih vladnih garniturah, vendar pa nikoli tako ekscesne in tako številne kot danes."

"Gospod Matoz je kot zasebni odvetnik predsednika vlade s tem pač primerno nagrajen. Ob vseh službah, ki jih že sicer ima, je dobil zdaj še na eni strani nekaj, kar mu seveda omogoča dodaten dober zaslužek. To je seveda posredno nagrajevanje tistega, kar pač on počne za SDS in predsednika vlade kot zasebni odvetnik oziroma kar zanje počne njegova odvetniška pisarna."

(Ekonomist dr. Bogomir Kovač o tem, da gre v primeru imenovanja Francija Matoza za neizvršnega direktorja DUTB za skorajda očiten konflikt interesov; via Večer)