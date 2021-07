»Desni politiki se zavzemajo za svobodo govora, obenem pa prav oni kršijo to pravico drugim«

IZJAVA DNEVA

"Tu gre tudi za širše vprašanje svobode govora. Najbolj glasni ob tem so tisti, ki jo na nasilne načine najraje kratijo. Večinoma desni politiki se javno na vse načine zavzemajo za svobodo govora, jadikujejo, da se njim omejuje ta pravica, obenem pa s pozicije največje moči prav oni kršijo to pravico drugim. Na Madžarskem so ukinili univerzo, ki je bila kritična do Orbana, prepovedali so govoriti o vprašanju homoseksualnosti v šolah, pri nas so hoteli ukiniti določene študijske smeri, preganjajo drugače misleče umetnike, šikanirajo novinarje, pa vendar ves čas govorijo, kako se njih omejuje. Spomnimo se Zlatka, ki so mu hoteli ukiniti prispevke zaradi stvari, ki jih je govoril. Živimo v zanimivem času, v katerem so določene meje postavljene izjemno visoko, druge pa blazno nizko. Tako nizkotnega političnega govora, kot je danes, še ni bilo v naši zgodovini. Vsak politik si lahko privošči govoriti nasilne stvari, seksizme in se mu nič ne zgodi."

(Arjan Pregl, slikar in pisec, o tem, da si danes vsak politik lahko privošči marsikaj in se mu nič ne zgodi: v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo)