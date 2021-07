»Čas je, da gresta Borut in Janez z ročico v roki gledat sončne zahode«

IZJAVA DNEVA

"To, da je leva stran neenotna, je mit neresnega žurnalizma. Leva stran ni enoumna za razliko od tako imenovane desnice, ki je v bistvu 'saj mi nismo stranka, mi smo privat firma enega človeka', kot je SDS lepo definiral eden najbolj vidnih dolgoletnih žolto-modrih članov. Kaj bi radi še levega JJ in večno infantilni pingpong? Ne, hvala. Osebno menim, da je čas, da Borut in Janez gresta z ročico v roki gledat sončne zahode. Potem se bo mogoče šele vzpostavila slovenska desnica. Ma, se malo bojim, kar sem že večkrat povedal, da jo bom moral sam narediti."

(Poslanec SD Franc Trček o tem, da leva stran ni enoumna za razliko od t. i. desnice; v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo)