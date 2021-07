»Še tako nepomemben sestanek iz tistega časa se danes poveličuje kot zgodovinsko dejanje«

IZJAVA DNEVA

"Trideset let po osamosvojitvi bi obiskovalec iz Marsa imel občutek, da se je zgodovina v Sloveniji začela leta 1988 z zaprtjem Janše, nato se tri leta z izjemo rovarjenja komunistov ni kaj dosti dogajalo, dokler ni leta 1991 JLA napadla Slovenije. V desetih dnevih se je zgodilo toliko zgodovine, kot se je večini drugih držav ni v stoletjih, tisočletjih. Vsak dan so nove proslave in nove slovesnosti. Vedno znova se odkrivajo nove spominske plošče in novi spomeniki. Še tako nepomemben sestanek iz tistega časa se danes poveličuje kot zgodovinsko dejanje."

"Pretiravanje gre tako daleč, da je Janša pred dnevi celo izjavil, da so v Ormožu pred 30 leti dosegli več kot Špartanci pred skoraj 2500 leti. V mislih je imel eno najznamenitejših bitk v zgodovini, ko se je leta 480 pr. n. št. zavezništvo grških mestnih držav, okoli 7.000 mož, v soteski Termopile spopadlo z 120.000 do 300.000 Perzijci."

(Kolumnist Bartolo Lampret o tem, da se je v Sloveniji v desetih dnevih zgodilo toliko zgodovine, kot se je večini drugih držav ni v stoletjih, tisočletjih; via kriticno.si)