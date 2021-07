Člane organizacij neonacizma in fašizma je treba kazensko preganjati

Nujno je treba ukrepati takoj in organizirano, sicer bodo mirne rešitve zaradi stopnjevanega sovraštva vedno težje

Spoštovani, zaradi razmer v naši družbi in po svetu smo lahko že močno zaskrbljeni. Poleg zdravstvene krize nas in ves svet ogroža še podnebna in ekološka kriza, splet vsega tega je tudi ekonomska in begunska kriza ter vedno večje zadolževanje … Vse to povečuje napetosti in sovraštvo znotraj družb in med državami, zato so tudi lokalne vojne, ki se lahko ob uporabi nakopičenega nuklearnega, biološkega in kemičnega orožja, razširijo in ogrozijo življenje na planetu.

Zgodovina dokazuje, da so ob takih razmerah zaradi medsebojnega sovraštva, vedno priložnosti za skrajneže, kar se pri nas kaže v vzponu neonacizma. Za dokazovanje tega niso potrebne posebne analize, saj lahko to spremljamo ob posameznih dogodkih, kakor tudi iz sredstev obveščanja. Zelo nazorno o tem poroča glasilo Mladina št. 29 z dne 23. julija 2021:

· Erik Valenčič: Koalicija sovraštva, strani od 19 do 27!

Zato je nujno ukrepati takoj in organizirano, sicer bodo mirne rešitve zaradi stopnjevanega sovraštva, vedno težje. Za to zahtevno nalogo sta gotovo najbolj primerni in tudi dolžni organizaciji:

Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije.

Po pravni poti je potrebno zagotoviti:

Prepoved organizacij, ki slavijo in oživljajo fašizem in nacizem. Dosledno spoštovati ločitev RKC in države. Kazensko preganjati organizatorje in člane organizacij neonacizma in fašizma.

Ob referendumu o noveli zakona o vodah je bil odziv izjemno močan, predvsem mladih, ki se zavedajo odgovornosti za svojo bodočnost. Zato jih je nujno vključiti v predlagane aktivnosti proti širjenju nacizma in fašizma.

Lep pozdrav in srečno.

Janez Černač