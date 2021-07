»Hojs je pomemben kamenček v mozaiku vzporednega sveta Janeza Janše«

IZJAVA DNEVA

"Imenovanje Hojsa pomeni, da se Janez Janša ne bo umiril, temveč bo polariziral slovensko javnost do skrajnosti, želja pa je, da bi predvolilna kampanja potekala okoli tem, kot so osamosvojitev, ugrabljeno ustavno sodišče in podobno. Hojs je pomemben kamenček v mozaiku vzporednega sveta Janeza Janše, saj sam še bolj verjame v politiko delitev kot sam Janez Janša."

(Novinar Zoran Potič o tem, ko je svet stranke SDSna predlog Janeza Janše za enega od podpredsednikov izbral notranjega ministra Aleaš Hojsa in s tem utrdil radikalno podobo stranke SDS; via Dnevnik)