»Življenje brez PCT bo za necepljene precej težje in predvsem dražje«

IZJAVA DNEVA

"Zdi se, da bo jesen v znamenju PCT oziroma, bolje rečeno, v znamenju PC, saj bodo od 23. avgusta testi plačljivi. Kdor ni prebolevnik ali ne bo cepljen, bo najbrž imel velike stroške zaradi testiranj, saj ni jasno, do kdaj bo omejevanje trajalo. Življenje brez PCT bo seveda mogoče, bo pa to za necepljene precej težje in predvsem dražje. Zelo verjetno je, da bodo nekatera podjetja za zaposlene zahtevala pogoj PCT za vstop v prostore, prav tako je mogoče pričakovati, da bodo te pogoje uvedle univerze, če bodo želele imeti jeseni predavanja v predavalnicah, najbrž tudi srednje šole, verjetno celo zdravstveni domovi (ko ne gre za življenjsko nujne stvari)."

(Novinar Janez Tomažič o tem, da bo jesen v znamenju PCT oziroma PC; via Delo)