»Stihija pri zagotavljanju javnega zdravja je pot v pogubo«

IZJAVA DNEVA

"Težava državljanov je, da trenutna vlada ni sposobna spremeniti zakonodaje na način, da bi bili ukrepi sprejeti demokratično, da bi zagotavljali pravno varnost in da bi na jasen način določali pravice in obveznosti, predsednik vlade pa tudi noče odstopiti in s tem odpreti vrat predčasnim volitvam, na katerih bi se lahko oblikovala zadostna večina v DZ."

"Ob nesposobni vladi, nekaterih neodgovornih gostincih, delodajalcih in drugih ponudnikih storitev ter mnogih ignorantskih in egoističnih posameznikih je tovrstna stihija pri zagotavljanju javnega zdravja pot v pogubo, z realnimi posledicami, s katerimi bomo soočeni kaj kmalu."

(Pravnik Saša Zagorc o tem, da je ena od bistvenih težav, ki povzročajo zmedo pri preverjanju izpolnjevanja pogojev PCT v gostinstvu in drugod, pomanjkljiva pravna podlaga; gostince tepejo tudi pomanjkljivosti zakona o nalezljivih boleznih, na katere je vlado že opozorilo ustavno sodišče, pa jih ta kljub temu še ni odpravila oziroma je popravke preložila na jesen; via Dnevnik)