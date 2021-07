Laži in zavajanja ministra Hojsa

Pravna mreža ugotavlja, da je minister v televizijskem pogovoru na POP TV podal vrsto neresničnih trditev

Ko je Ustavno sodišče 19. julija objavilo odločbo, v kateri je ugotovilo, da so bili odloki, s pomočjo katerih je vlada od konca februarja pa tam do sredine maja 2021 shode v celoti poskusila prepovedati oziroma jih omejiti na 10 udeležencev, v neskladju z ustavo, se je svoje poglede na njihovo odločitev odločil deliti tudi notranji minister Aleš Hojs. Pri Pravni mreži za varstvo demokracije (PMVD) so se ob ogledu njegovega nastopa v oddaji 24ur Zvečer odločili pojasniti nekatere njegove navedbe, saj "njegov nastop ni zavezan dejstvom, omalovažuje delo Ustavnega sodišča, ruši spoštovanje med vejami oblasti ter s tem načenja zaupanje v pravo".

"Ta odločitev Ustavnega sodišča je ena v nizu političnih odločitev," je povedal Hojs v pogovoru in namignil, da odločitev kaže na to, kako spolitizirano je Ustavno sodišče. Po oceni PMVD je minister tako "kršil etični kodeks funkcionarjev", ki zahteva, da "pri opravljanju funkcije in javnem nastopanju ravna družbeno odgovorno ter tako prispeva h krepitvi ugleda Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, organa, v katerem opravlja funkcijo, ter drugih državnih institucij in organov."

Minister je nadaljeval, da "Ustavno sodišče ni imelo pogumna in znanja, da bi to storilo takrat, ko je bil čas, ne danes, ko je vsega konec". A sodišče je o neustavnosti odlokov odločilo že aprila, torej sredi tretjega vala, opozarjajo pri PMVD. "S sklepom o začasnem zadržanju je dalo jasno vedeti, da so odloki, ki prepovedujejo shode oziroma jih omejujejo na 10 udeležencev, protiustavni."

Ob izjavi, da so bili vsi shodi v preteklem letu taki, "da so kršili pravila oziroma priporočila zdravstvene stroka", ministra opominjajo, da na organiziranih in neorganiziranih shodih ni bilo množičnih kršitev zdravstvenih priporočil. Hkrati je minister zatrdil še, da so bili verski obredi in shodi urejeni enako – kar prav tako ne drži. "Verski obredi so bili glavnino epidemije obravnavani ugodneje kot javni shodi," so zapisali pri PMVD.

Obregnili so se še ob izjavo ministra, da je strokovna skupina "povedala, kakšni epidemiološki ukrepi so možni", čeprav tudi to ni popolnoma res – strokovna skupina namreč pred prvo odločitvijo sodišča o shodih niti ni razpravljala. Pa tudi ob pikro pripombo, da je sodišče povedalo "eno tako /.../ osnovnošolsko stvar", ko je zapisalo, da je "izražanje mnenj gotovo drugačno, če neko mnenje izrazi deset ali pa več ljudi". Ministru se kolektivno izražanje stališč pač nikoli ni zdela "tako pomembna in samoumevna pravica", ugotavljajo pri PMVD. Ob komentarju, da bi ne nazadnje lahko kar sodišče spisalo zakone oziroma uredbe, so ministra za konec še opomnili, da "v sistemu delitve oblasti Ustavno sodišče ne sprejema zakonov, ampak preverja njihovo skladnost z ustavo".

Ampak vse to je minister verjetno že tako ali tako vedel.