Naslovnica naslednje Mladine: USTAVITE LEVICO!

Slovenska vlada je predsedovanje EU uradno začela s pobudo politik proti "levemu ekstremizmu in anarhizmu"

V petek izide nova Mladina! Tokratno naslovnico sta zakrivila Mladinin hišni karikaturist in nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič (ilustracija) ter Ivian Kan Mujezinović (oblikovanje). Slovenska vlada je predsedovanje Svetu EU začela s pobudo, da je treba ustaviti "levi ekstremizem in anarhizem". Več o tem preberite jutri v naslovni temi nove Mladine, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 30. julija, dalje. #Mladina30

