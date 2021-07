»Tako kot čista pitna voda ima za desnico tudi domoljubje svojo ceno«

IZJAVA DNEVA

"Človek bi pomislil, da so za domoljubno koalicijo, ki skrb za slovenščino in narodno dediščino postavlja med prioritete, takšni študentje in študentke pomembni. V prihodnje bodo morda ambasadorji slovenske kulture in jezika – če seveda prej dobijo priložnost za študij v Sloveniji. A tu se domoljubje Janševe vlade konča. Le kaj bi s študentkino zavzetostjo za slovenščino – če ne bo imela jeseni na računu okroglih 5000 evrov. Jih ne more zbrati, ker je mama gospodinja in oče brezposeln? Potem naj raje ostane doma. Tako kot morje, reke, jezera in čista pitna voda ima za desnico očitno tudi domoljubje svojo ceno. Zato jim ga – domoljubja – res ne gre prepustiti."

(Novinarka Ranka Ivelja v Dnevnikovi kolumni o za Janševo vlado nezaželenih tujih študentih, tudi tistih, ki so si slovenščino kot izbirni predmet izbrali predvsem zaradi želje po študiju na ljubljanski univerzi)