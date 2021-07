Vsak četrti policist bo rezervist?

Slovenija je še najbolj potrebovala pomožne policiste, ko je druga Janševa vlada z ZUJF-om kadrovsko ohromila policijo

Prvi policist, minister za notranje zadeve (in po novem tudi podpredsednik stranke SDS) Aleš Hojs

© Borut Krajnc

Vlada je pred časom odločila, da bo policija še letos vpoklicala 2000 rezervnih oziroma pomožnih policistov in jih poslala na južno mejo. Razlog naj bi bile pričakovane povečane migracije v tem obdobju, čeprav se te že drugo leto zapored tako zmanjšujejo, da država zapira izpostave azilnega doma. Razloga naj bi bila tudi šestmesečno predsedovanje EU in morebitno večje število načrtovanih športnih prireditev v tem obdobju. A kdo sploh so pomožni policisti, ki jim sedaj grozi vpoklic in naj bi namesto na letni dopust odšli branit slovensko mejo?