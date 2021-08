Počivalšek: »Janševa vlada je takšna, da je občasno resda čutiti nervozo«

IZJAVA DNEVA

To nikakor ni črno-belo. V Cerarjevi vladi smo recimo znali voditi strpno razpravo in se dogovoriti o prioritetah, šepalo pa je pri izvedbi dogovorjenega. Pri Šarcu se niti dogovoriti nismo mogli ničesar, kaj šele, da bi imeli kakršenkoli rezultat. Pa če to z veseljem sliši ali ne, to je bilo zame izgubljeno obdobje za Slovenijo. Janševa vlada pa je takšna, da je občasno resda čutiti nervozo zaradi različnih slogov komuniciranja, a je ta vlada hkrati najbolj operativna in uspešna od vseh treh. V tej vladi se je naporno dogovoriti, a ko se enkrat dogovorimo, to tudi izvedemo.

(Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo in predsednik SMC, o tem, da je bil do zdaj že v vladah treh mandatarjev (Mira Cerarja, Marjana Šarca in zdaj Janeza Janše). Kdo od naštetih je po njegovem mnenju (naj)boljši, je razmišljal v intervjuju za Žurnal24)