Horvat: »Vlada ne vpliva na novinarsko svobodo«

IZJAVA DNEVA

"Za to je odgovorno vodstvo gospodarske družbe, če gospodarska družba slabo posluje, če ni prilivov, tudi ni denarja za plače. Dejstvo je, da direktorju STA Bojanu Veselinoviču vlada ni všeč in zato vzdržuje nedopustno stanje, kljub temu da ima na mizi udobno pogodbo. Na drugi strani pa želi imeti ustanovitelj podjetja transparentno poslovanje. Naš predlog je, da direktor STA stopi korak nazaj, če je treba, tudi Ukom, tako da se bodo znašli za isto mizo in podpisali pogodbo. Zelo mi je žal za novinarje, če ne prejemajo redne plače za svoje delo, nikakor pa vlada s tem ne vpliva na novinarsko svobodo."

(Jožef Horvat, šef poslanske skupine NSi, je še vedno prepričan, da blokada financiranja STA s strani Janševe vlade, ki močno moti tudi evropsko javnost, ne vpliva na svobodo novinarjev; v intervjuju za Večer)