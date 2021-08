Nemško veleposlaništvo hvaležno, da so številni slovenski državljani obsodili poveličevanja Hitlerja

STALIŠČE DNEVA

"Z ozirom na izjavo, ki poveličuje Adolfa Hitlerja, in ki je bila pred kratkim objavljena na socialnih omrežjih, želimo še enkrat poudariti, da je glede na zgodovino dolžnost Nemčije, da ohranja spomin na grozote nacističnega režima in se spominja njegovih žrtev. Hvaležni smo za takojšnje reakcije številnih slovenskih strank in članov slovenske družbe, ki so obsodili to izjavo."

(Na poveličevanje nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja s strani nekaterih predstavnikov slovenske skrajne desnice se je odzvalo tudi nemško veleposlaništvo v Ljubljani; via Facebook)