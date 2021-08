Letos bo čudna jesen

Karantene po šolah, martinovanje s potrdilom o izpolnjevanju pogojev PCT in razprave o obveznem cepljenju – vse to nas čaka po poletju, ko bomo želi sadove mesecev podcenjevanja virusa

Ministrica za šolstvo Simona Kustec je najbolj odgovorna za rekordno dolgo zaprtje slovenskih vrtcev in šol v prejšnjem šolskem letu. Za naslednje zatrjuje, da se zgodba ne bo ponovila, čeprav doslej ni storila tako rekoč nič, da bi vzgojne in izobraževalne zavode pripravila na četrti val epidemije. Je pa našla čas za obisk na olimpijadi v Tokiu.

Na predvečer četrtega vala epidemije covid-19, ki ga prinaša agresivna različica delta, v Sloveniji še vedno vlada precejšnja negotovost. Države evropskega zahoda skušajo doseči ustrezno precepljenost in hkrati z uvajanjem inovativnih rešitev in tehnologij počnejo vse, da bi se na jesen izognile vnovični ustavitvi javnega življenja in gospodarstva, naša država pa se glede tega zdi brez vizije. Čeprav je odstotek precepljenih odločno prenizek, da bi na jesen zajezili širjenje okužb, vlada nima pripravljenega celovitega rezervnega načrta. Že zdaj je jasno, da se bo v hladni polovici leta naše življenje vrtelo okoli pogojev PCT – preboleli, cepljeni, testirani –, če pa bodo krivulje epidemije naraščale, si lahko znova obetamo vsaj nekatere izmed osovraženih ukrepov, ki jih že poznamo.