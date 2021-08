Janša: »Dvakrat sem bil politični zapornik«

IZJAVA DNEVA

"Dvakrat sem bil politični zapornik in to ne le v nedemokratičnem režimu, temveč tudi leta 2014, v času demokracije, ko me je slovensko pravosodje tik pred parlamentarnimi volitvami na podlagi montiranega političnega procesa poslalo v zapor na podlagi obtožb, da sem neznanega dne, na neznan način, na neznanem kraju vplival na neznane osebe in prejel neznano obljubo denarne nagrade. Ustavno sodišče je ta montiran političen proces kasneje soglasno razveljavilo."

(Janez Janša, predsednik slovenske vlade, je v intervjuju za poljsko tiskovno agencijo PAP poudaril, da še vedno verjame, da je bil politični zapornik in ne politik v zaporu)