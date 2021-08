»Vsakršna odločitev, ki ni po meri SDS, se zabeleži in ob prvi priložnosti tudi kaznuje«

IZJAVA DNEVA

"Metode discipliniranja po esdeesovsko so prozorne, njihovo sporočilo pa jasno. Vsakršna odločitev, ki ni po meri SDS, se zabeleži in ob prvi priložnosti tudi kaznuje. In vsakdo prej ali slej pride na vrsto. Zadnja postaja te zablodele avanture pa je razgradnja institucij, nujnih za delovanje demokratičnih družb in vladavino prava."

(Peter Lovšin, novinar Dnevnika, v kolumni o selektivnem discipliniranju, ki ga vrši Janševa SDS)