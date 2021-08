Ihan: »Sled denarja pri proticepilstvu vodi do največjih prodajalcev alternativnih medicinskih produktov«

IZJAVA DNEVA

"Globalno je alternativa industrija, katere obseg znaša več kot 100 milijard dolarjev na leto, bistveno več, kot je obseg prodaje antibiotikov in cepiv skupaj. Zato ni čudno, da sled denarja pri proticepilstvu vodi do največjih prodajalcev alternativnih medicinskih produktov (na primer Josepha Mercole, lastnika stomilijonskega imperija prehranskih dodatkov), ki tudi najbolj financirajo izdelovanje objav, ki jih potem »proticepilci« všečkajo in delijo po družabnih medijih. Prodajalcev alternative v resnici cepljenje sploh ne zanima, covid-19 pa jim je zanimiv le kot (trenutno) globalna oglaševalska platforma za prodajo svojih storitev in produktov. Koronavirus je zanje isto, kot je trenutno Luka Dončič – nekaj, na kar so vsi pozorni in se zato na družabnih omrežjih izplača nanj nalepiti tudi svoje ime. Covid-19 je pač privlačen oglasni pano na trenutno zelo prometnem križišču. In v resnici prodajalcev alternative ne zanima bolezen, ampak izključno količina vitaminov, ajurvedskih tečajev in terapij, ki jih bodo s svojim covidnim oglaševanjem prodali."

(Imunolog dr. Alojz Ihan v komentarju za časnik Delo o tem, da je proticepilstvo že od 19. stoletja ena od pravno varnih platform za širjenje nezaupanja v medicino)