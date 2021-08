»Nastaja razkorak pri plačah, premoženju in cenah stanovanj«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je že na nekih kazalnikih, ki niso čisto sorazmerni. Nekateri že precenjujejo trg oziroma podcenjujejo kupce. Investitorji, ko gradijo, mislijo, da bodo vse zlahka prodali. Na drugi strani pa je segment prebivalstva, ki je bil prizadet in še težje prihaja do stanovanj. Nastaja razkorak pri plačah, premoženju in cenah stanovanj."

(Matjaž Filipič, solastnik in partner v družbi KF Finance, za MMC RTV Slovenija, o tem, da kljub zaznavanju pregretosti nepremičninskega trga cene stanovanj v Sloveniji ne padajo)