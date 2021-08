»Žalostno je spet gledati Bojano Beović, kako nas straši«

IZJAVA DNEVA

"Res je žalostno spet gledati Bojano Beović, kako nas straši. Kako nam spet grozi. Kako ji pri tem asistrira še Leon Cizelj, ki nas je tako ali tako statistično že pokopal. Če bi se uresničile vse njegove apokaliptične napovedi, Slovenija ne bi več imela dovolj prebivalcev, da bi šla na olimpijske igre. Saj razumem ustrežljivost in asistiranje obeh. V kriznih in posebnih časih se je treba znajti. Imeti instinkt za preživetje. Najlažje je gospodarju pihati na dušo in čakati, da kakšen bombonček pade z njegove mize."

(Leon Magdalenc, publicist, o žalosti v kolumni za časnik Dnevnik)