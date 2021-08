»Če Kacin reče, naj se ne cepimo, padejo vse proticepilne teorije zarote«

IZJAVA DNEVA

"Še posebej intriganten primer pa je Kacin. Potem ko je propadel kot cinični vladni glasnogovornik, ob katerem so še kanarčki padali z gugalnic, se je za še višjo plačo enako briljantno izkazal kot »nacionalni koordinator množičnega cepljenja«: ni sledi ne o množičnosti ne o koordinaciji. Mobilno cepljenje so začeli izvajati šele julija, ko je Kacin odplul iz domovine, ne pa že maja ali junija, ko je bil interes največji. V Murski Soboti, centru regije z najnižjo precepljenostjo, pa so šele pred tednom dni začeli cepiti brez predhodnega naročanja. Mesec in pol kasneje kot v Ljubljani in dva meseca za Celjem, Krškim in Sevnico."

"Zadnje Kacinovo »javljanje«, ki nam bo vsem ostalo v večnem spominu, je tako tisto, ko je pomladi kočevskega župana nahrulil, da je tamkajšnje najhitrejše cepljenje v državi vse graje vredno, ker ni v skladu z njegovimi navodili. Ker je torej precepljenost skrb zbujajoče nizka, je edina možnost za njen dvig, da Kacin kar z morja cepljenje odsvetuje. Ker če on reče, da naj se ne cepimo, padejo vse proticepilne teorije zarote."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, komu od slovenskih politikov bi morali plačati zgolj zato, da nehajo delati)