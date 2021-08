»Najprej bo treba normalizirati državo, sanirati škodo«

IZJAVA DNEVA

"Različnost ni šibkost, ampak je prostor, v katerem se dajo nadgraditi različne ideje. Dokazali smo, da je sodelovanje možno, našli smo veliko skupnih programskih usmeritev. Tudi izkušnja po odstopu Marjana Šarca je delen garant, da se takšne zgodbe ne smejo ponoviti. Jasno je, da mora opozicija v tem trenutku sodelovati, to sodelovanje pa bo pomembno tudi po opustošenju, ki ga bo za seboj pustila Janševa vlada. Ne smemo pozabiti na vse podrejanje, razkrajanje institucij, privatizacijo javnega zdravstva in tudi finančno slabljenje države. To so teme, okoli katerih se strinjamo. Najprej bo treba normalizirati državo, sanirati škodo, ki se je naredila zdaj, in hkrati zagristi v druge probleme, ki ostajajo nenaslovljeni že leta."

(Matej Tašner Vatovec, poslanec Levice, v intervjuju za Večer o tem, da se lahko Koalicija ustavnega loka (KUL) podaljša podaljša v naslednjo vlado, a da bo potrebno zagristi tudi v probleme, ki v Sloveniji ostajajo nenaslovljeni že leta)