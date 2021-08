»Danes je še bolj nemogoče kot v komunizmu«

"Kot je težko tudi danes. Še bolj nemogoče je kot v komunizmu. Ker te zamenjajo ali upokojijo. Ker te izbrišejo. Vzpostavijo pa poslušne, upogljive nevretenčarje. Ti po navadi svojega mnenja ne povejo, če pa javno ga kdaj, se skrijejo za izmišljenimi imeni ter naslovi."

(Igralec Vlado Novak v kolumni za časnik Večer o tem, da se danes konvertiti mešajo s strahopetci in da ne skrivajo več, da so lažnivci in hinavci)