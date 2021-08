»Njena edina prioriteta je stati in obstati kot ministrica do konca mandata«

IZJAVA DNEVA

"Edino, kar je premogla te dni, je pismo na ravni osnovnošolske naloge, ki ga je spisala z ministrskim kolegom Poklukarjem in v katerem ob pozivu k cepljenju ponavlja že ničkolikokrat izrabljeno puhlico o tem, kako je ohranitev odprtih šol njena prioriteta. Ji gre po vsem videnem v lanskem letu, ko je bila le izvajalka ukrepov, sprejetih v nekih drugih vladnih sobanah, verjeti? S svojim delovanjem je Kustečeva pokazala in dokazala, da je njena edina prioriteta stati in obstati kot ministrica do konca mandata ne glede na posledice njene pasivnosti. Ravnatelji pa se ob tem po svojih močeh in izkušnjah poskušajo pripraviti na vse možne scenarije, s katerimi jim bodo postregli teden pred začetkom šolskega leta."

(Urška Mlinarič, novinarka Večera, v komentarju o šolski ministrici Simoni Kustec na popravnem izpitu)