Poslanska preiskava tožilskega dela je protiustavna

Ustavno sodišče ustavilo preiskovalno komisijo

Franc Kangler

© YouTube / IN MEDIA RES

Ustavno sodišče je zdaj odločilo smiselno enako, kot v primeru sodnikov, tudi v primeru tožilcev. In sicer, da poslanci ne morejo izvajati parlamentarne preiskave z namenom iskanja politične odgovornosti konkretnih sodnikov in tožilcev v konkretnih zadevah. Akt o ustanovitvi parlamentarne preiskave »Kangler« pa so v teh delih razveljavili in preiskovalna komisija, v kateri sedijo štirje poslanci SDS in eden iz vrst NSi, je dokončno povsem izgubila svoj smisel.

Da bo tako, je bilo jasno že oktobra 2019, ko je ustavno sodišče začasno zadržalo akt o preiskavi kolikor se je nanašal na sodnike in kasneje tudi na tožilce. Prva vsebinska odločitev je bila sicer sprejeta šele debelo leto kasneje, januarja letos, a s pričakovano vsebino. Ustavno sodišče je državnemu zboru oziroma SDS in NSi pojasnilo, da bi šlo za kršitve najbolj osnovnih ustavnih načel, na čelu z delitvijo oblasti, če bi poslanke in poslanci preiskovali konkretne sodne zadeve in odločitve posameznih sodnic in sodnikov.

Poslanska preiskava konkretnih tožilcev in njihovih odločitev ni dovoljena, pravijo ustavni sodniki in sodnice.

Enako so v bistvu dejali sedaj glede tožilstva. Res je, da slednje ne sodi v ločeno, sodno vejo oblasti, ampak v izvršilno, a ima poseben, od vsakokratne oblasti povsem neodvisen položaj. Kakršnakoli drugačna ureditev bi pomenila, da tožilstvo ne dela, torej preganja ali ne preganja storilcev kaznivih dejanj več v skladu z zakonom pač pa na podlagi politične volje oblasti. To pa bi bilo narobe in tožilstvo kot tako bi izgubilo svoj smisel in pomen. Zato tudi poslanska preiskava konkretnih tožilcev in njihovih odločitev ni dovoljena, pravijo ustavni sodnice in sodniki.