Prvič v sodobni zgodovini bo največja banka v Sloveniji postala tuja banka

Zgodovinski preobrat: namesto NLB madžarska OTP

Csányi je vpliven milijarder, katerega premoženje je po Forbesovi lestvici trenutno vredno 1,2 milijarde dolarjev. (na fotografiji skupaj z Orbánom na nogometni tekmi)

Do sredine prihodnjega leta bo po napovedih madžarske banke OTP končan »najpomembnejši prevzem v zgodovini Skupine OTP«. Gre za prevzem mariborske Nove KBM, s katerim namerava OTP – vodi jo dober znanec Viktorja Orbána, milijarder Sándor Csányi – prevzeti vodilno vlogo na slovenskem bančnem trgu. To bo zgodovinski preobrat: prvič v sodobni zgodovini Slovenije bo primat največje sistemske banke izgubila NLB in hkrati bo največja banka v Sloveniji prvič postala tuja banka. Kaj to pomeni? In koliko bančnega sistema je še v »domači« lasti?